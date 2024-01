Nelle ultime ore si stanno intensificando i contatti tra la Juventus e il Southampton per Carlos Alcaraz, centrocampista classe 2002 di nazionalità argentina. L’operazione dovrebbe andare in porto per un prestito con diritto di riscatto, fissato intorno ai 35 milioni di euro (tra prestito oneroso e diritto).

Oggi il 21enne è atteso a Torino per le visite mediche.

Foto: Instagram Alcaraz