Alcaraz sulla Juve: “Ho avuto una grande accoglienza, posso giocare anche da centravanti”

SEI QUI DA POCO: LE TUE EMOZIONI «Buongiorno a tutti, sono qui da poco e sono molto contento e sto bene. Sono già con il gruppo, mi hanno ricevuto molto bene, sono stato accolto molto bene».

IL TUO RUOLO «Sì gioco bene a centrocampo o da falso 9, qui sto giocando nella parte interna e nella fascia destra. Sono a disposizione del mister dove vorrà ».

IDOLO «Sono molto contento che mi abbiano associato a grandi campioni, so che devo fare bene e vogli oche il mio nome venga segnato a fuoco nella storia della Juve. Cristiano Ronaldo ha lasciato un segno forte per me. Voglio dimostrare alla mia famiglia che tutto quello che ho ottenuto è grazie a loro. ».

JUVENTUS «Sì sceglievo sempre la Juve alla play station, sono passati grandi campioni da qua. Con gli amici se non mi facevano scegliere la Juve mi arrabbiavo e non giocavo ».

VIDAL «Sono davvero contento per i paragoni, sono grandi giocatori. Arturo chi ha raggiunto ottimi risultati e sono conento per il paragone. Io devo dare le cose bene e arrivare ai migliori risultati con la squadra. Sono grato per i paragoni ma ora penso a me stesso ».

COSA TI HA COLPITO «La Juve mi è sempre piaciuta, sono passati grandi giocatori e acnhe argentini e mi ha atratto questo. Le aspettative sono molto alte e voglio compiere grandi cose. Giocare qui richiede grandi aspettative ».

ESPERIENZE «Al Racing è stato un debuto importante, è un grande club e sono contento di essere stato li. Anche in Premier ho imparato tanto e ho fatto una crescita a livello fisico. Ora sono preparato e sono in un grande squadra. Quando entri in partite del genere la vita cambia. ».

INTER JUVE «Stato un debutto non buono dal risultato, ma che mi ha permesso di entrare subito in una paritta di livello. Mi piace giocare queste partite, è stato bello. Volevamo un risultato diverso, siamo pronti per lunedì ».

GIOVANI «In effetti la squadr aha tanti giovani ma ci sono anche gli storici che appoggiano i giovani. Lavorare con tanti ragazzi giovani è bello ma abbiamo bisogno dei più esperti. Si, vedo che stanno lavorando molto con i giovani ».

CARATTERE «Non mi piace perdere mai, sono competitivi e voglio vincere. Il msiter mi ha chesto di giocare e stare tranquillo. Lui ha fiducia in me e spero di restituire la fiducia».

CIFRA RISCATTO «Non mi mette paura la cifra, si vedrà con il tempo questo… Io voglio fare bene e giocherò bene Il riscatto sarà giusto o no, ma parlerà il campo. Sono tranquillo da quel punto di vista ».

COMPAGNO CHE TI HA SORPRESO «Sono arrivato in un gruppo con molto giocatori top. Mi ha sorpreso Locatelli, mi sembra un ottimo giocatori con grande tencica e lavorare con lui mi piace molto e imparerò moltissimo con lui ».

CLIMA COMPAGNI «Sapevo che venendo qua alla Juve non avrei avuto compagni argentino, Ma sapevo che c’erano Danilo, Bremer e Sandro… Danilo mi ha confortato e di strare tranquilo e che la squadra è come una famiglia ed è vero. ».

LAUTARO MARTINEZ «Non ho parlato con lui, solo dopo la partita con l’Inter un attimo ».

