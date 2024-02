Alcaraz: “Sento fiducia, ho la tranquillità giusta per giocare. Futuro? È ancora presto”

Carlos Alcaraz, centrocampista della Juventus, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta 3-2 contro il Frosinone: “Le sensazioni sono molto buone, avevamo bisogno di questa vittoria per dare una gioia ai nostri tifosi, oggi lo stadio era pieno, avere il loro appoggio è stato bellissimo e cerchiamo di restituirglielo. La vittoria è molto importante, per noi e per loro. Come mi sento? Per fortuna siamo riusciti a fare gol, mi sento molto bene e cerco di dare il mio contributo quando vengo chiamato in causa. Sento la fiducia dello staff e dei compagni e ho la tranquillità giusta per giocare”.

Sul ruolo: “Posso giocare in qualsiasi posizione, cerco di dare il mio piccolo aiuto. L’importante è giocare, accumulare minuti, è qualcosa di bello”

Sul futuro in bianconero: “È ancora presto per parlarne, ci aspettano grandi partite a partire da quella col Napoli. Non voglio pensare troppo al futuro, sto cercando di fare del mio meglio. La mia testa è qui, bisogna pensare a riposarsi e cominciare a preparare la prossima partita col Napoli”.

