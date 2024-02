Alcaraz: “Lautaro mi ha detto cose bellissime. Riscatto? Difficile, ma ci proverò a mettere in difficoltà il club”

Carlos Alcaraz, centrocampista della Juventus, ha parlato a Dazn di questa prima settimana in bianconero.

Queste le sue parole: “Lautaro? Ho avuto la fortuna di averlo, non come compagno, ma di seguirlo allenare. Quello che sta facendo ora nel suo club è fantastico. Avevo 15-16 anni all’epoca, ero un bambino. Lui anche in Nazionale sta facendo benissimo, nell’accademia del Racing è l’idolo di tutti. Quando ci siamo affrontati mi ha detto belle parole, che se avessi avuto bisogno di qualcosa in Italia avrei potuto contare su di lui. È una figura grandissima, è bellissimo che mi abbia detto certe cose”.

Hai parlato con Allegri? “No, solo quando sono arrivato. Mi ha detto di non perdere l’umiltà, il fuoco e tutto quello che mi ha portato qui. Mi ha detto di stare calmo. La verità è che avere lui che mi parla è un sollievo”.

Hai sei mesi per convincere la Juve a riscattarti. Pressione? “No, non la vivo male. È difficile, ma non impossibile, ci proverò a mettere in difficoltà il club”.

Il paragone col tennista? “Mi scrivono tanto su Instagram, mi dicono che ho lasciato il tennis per il calcio, o cose così. La prendo con umorismo”.

Foto: Instagram Juve