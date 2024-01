Alcaraz, colpo Juve: ecco chi è il centrocampista di Allegri

La Juve ha piazzato un colpo last minute, una trattativa nata sottotraccia ieri e che si avvia verso la definizione. È Carlos Alcaraz, centrocampista argentino classe 2002 del Southampton, un giocatore che Giuntoli conosce molto bene. Sì, perché già si era informato per averlo al Napoli ma la richiesta dei Saints era troppo alta. Alcaraz ha esordito con la maglia del Racing Club quando aveva solo 16 anni, sotto la guida di Fernando Gago, imponendosi subito come una grande prospetto. Centrocampista polivalente, di piede destro, è dotato di eccellente visione di gioco e passaggi precisi, ma ha anche un buon fiuto del gol: 13 gol e 4 assist all’attivo in Argentina. Viene prelevato dal Southampton nel 2023 per 14 milioni di euro, e si mette subito in mostra realizzando 8 gol e 5 assist in Championship. La sua personalità gli permette di essere molto versatile sul campo, definibile come un tuttocampista. Giocatore con il fiuto del gol grazie anche ai suoi inserimenti senza palla, è molto bravo anche nel mettere i compagni nelle condizioni di segnare: per questo motivo in patria viene paragonato a Ilkay Gundogan, ovvero il prototipo di un centrocampista box-to-box.

Foto: Instagram Alcaraz