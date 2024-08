Alcaraz alla Lazio sfuma? Non è mai stato in pole

Un po’ di ordine sull’ennesimo nome in libertà. Carlos Alcaraz nelle ultime 48 ore era stato accostato alla Lazio come se si trattasse di un pressing in corso con novità sul punto di essere svelate. A chi? A nessuno. Perché la Lazio ha sempre considerato Alcaraz un’alternativa rispetto al Flamengo e mai ha fatto una proposta al Southampton. Il nome caldo per la Lazio, come anticipato, resta Folorunsho e l’obiettivo è quello di trovare un accordo con il Napoli.

Foto: Instagram Alcaraz