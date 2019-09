Alcacer: “Al Barcellona molta gente si è comportata male con me”

Paco Alcacer sta segnando a raffica nel Borussia Dortmund, ma solamente due stagioni fa stava ancora annaspando nelle retrovie del Barcellona, senza trovare minutaggio per farsi valere. L’attaccante spagnolo ha parlato a riguardo, togliendosi qualche sassolino dalla scarpa, ai microfoni di Cadena SER: “È molto complicato giocare quando si ha la concorrenza del calibro di Messi, Suarez e Neymar. Al Barcelloni molta gente si è comportata molto bene, ma molta si è comportata malissimo con me. Come in ogni lavoro, se la gente ha fiducia in te, dai il massimo, se non lo fa, non lo dai. Per me è importante sentire la fiducia e molte persone non la hanno avuta“.

Foto: twitter Borussia Dortmund