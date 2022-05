Albo d’oro Coppa Italia: l’Inter sale a quota 8. In vetta la Juve, poi la Roma

A dieci anni di distanza l’Inter è tornata a vincere la Coppa Italia. I nerazzurri lo hanno fatto al termine di una gara sofferta, che li ha visti nella ripresa passare in svantaggio. Un doppio rigore tra il 70′ e l’inizio dei supplementari ha poi riportato la squadra di Zhang avanti, permettendo a Lautaro e compagni di alzare al cielo dell’Olimpico la coppa. L’Inter raggiunge così l’ottavo successo in questa competizione, portandosi al terzo posto in solitaria in classifica. In vetta la Juve con 14 affermazioni, alle sue spalle la Roma a quota 9.

Questa la classifica.

Juventus 14

Roma 9

Inter 8

Lazio 7

Fiorentina 6

Napoli 6

Milan 5

Torino 5

Sampdoria 4

Parma 3

Bologna 2

Atalanta 1

Genoa 1

Venezia 1

Vicenza 1

Vado 1

