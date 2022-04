Albiol: “Molto bello essere in semifinale, ma vogliamo di più”

Nominato MVP nell’epica partita giocata dal suo Villarreal, che ha pareggiato a Monaco ed eliminato il Bayern, guadagnandosi così l’accesso alla semifinale di Champions League, ecco le dichiarazioni di Raul Albiol raccolte da AS: “Incredibile. Ci è costato molto lavoro. Le nostre vittorie sono di squadra. Abbiamo sofferto molto in entrambe le squadre. Essere in semifinale di Champions League è qualcosa di grandioso per un club come il Villarreal.

Siamo stati fortunati che nel nostro primo gol in porta abbiamo segnato un gol. I supplementari sarebbero stati una grande sofferenza. Essere in semifinale di Champions League è molto bello e vogliamo di più. Lotteremo per essere in finale. Siamo capaci di fare la guerra. Portiamo le partite al limite e le cose stanno andando dalla nostra parte“.

Foto: Twitter Villarreal