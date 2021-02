Albinoleffe: debutta Pierino, il primo tifoso robot

La presenza del tifo negli stadi è un lontano ricordo per i club e i tifosi italiani, ma l’Albinoleffe ha ‘rimediato’ affidandosi alla tecnologia per sopperire agli spalti vuoti. Durante Albinoleffe-Juventus Under 23, ha fatto il suo esordio il tifoso-robot Pierino: a lui è toccato il compito di sventolare la bandiera seriana. Il nome Pierino gli è stato dato per ricordare Pierino Bugatti, storico sostenitore e sbandieratore dell’Albinoleffe, scomparso alcuni anni fa.

Come sostiene il comunicato del club lombardo, l’obiettivo resta quello di sostituire in maniera del tutto simbolica il calore che solo la gente è in grado di offrire: “Frutto della sinergia tra F.M. Automazione – sponsor istituzionale bluceleste – e la società Indeva di Brembilla (BG), un robot collaborativo sventolerà per tutta la durata del match un bandierone con i colori dell’U.C. AlbinoLeffe. La volontà è quella di rispettare il ruolo dei tifosi rendendo omaggio alla passione che ognuno di loro nutre verso la propria squadra del cuore, nella speranza di riabbracciarli al più presto allo stadio”.

Nonostante la simpatica novità, il debutto di Pierino non ha portato fortuna all’Albinoleffe, che ha infatti perso con un netto 0-3.

Foto: Twitter Albinoleffe