Alberto Moreno: “La Juventus tra le favorite per la vittoria finale. Ha giocatori individualmente eccellenti”

Il difensore del Villarreal Alberto Moreno ha parlato in conferenza stampa pre Juventus: “Vogliamo viverla al massimo, ogni giocatore vorrebbe giocarla. La Juventus è tra le più grandi d’Europa, cerca sempre il massimo ovunque ma vogliamo sfruttare al massimo l’occasione. Viviamo un bel momento, siamo in fiducia, siamo migliorati in alcuni aspetti. Abbiamo perso qualche punto all’inizio ma in questi due-tre mesi siamo migliorati tanto. Sappiamo soffrire, creiamo tanto in attacco e questo dà ottimi risultati. Abbiamo fiducia, vogliamo dare il cento per cento delle nostre possibilità. I tifosi sono sempre con noi, in ogni partita. Noi vogliamo essere noi stessi, dobbiamo essere concentrati. Loro hanno giocatori individualmente eccellenti, serviranno attenzione e concentrazione. Dovremo avere più voglia di vincere di loro, coi tifosi al fianco. Siamo pronti a sfidare la Juventus anche se è una delle favorite per la Champions”.

