Alberto Costa si presenta: “Scegliere la Juve è stato semplice, è un club con una storia enorme”

Alberto Costa è un nuovo calciatore della Juventus. E dopo l’ufficialità, sono arrivate anche le prime dichiarazioni del terzino portoghese: “È’ una realtà completamente diversa da quella a cui ero abituato. Giocavo già in un grande club, ma ora sento di essere arrivato in un club con una storia enorme. In una realtà e con delle condizioni completamente diverse che non avevo mai visto. Sono molto felice di essere qui”.

Sulla prima esperienza fuori dal Portogallo: “E’ vero, ma sono molto confidente circa questa mia prima esperienza lontano dal mio paese. Già in queste prime ore sono stato accolto molto bene da tutti e i miei familiari mi staranno vicini. Per cui sento che ho tutto il necessario per lavorare bene”.

Poi ha proseguito: “Sono un terzino a cui piace attaccare, ma mi piace molto anche difendere. Come dico abitualmente mi piace prendere possesso della fascia e voglio fare il massimo per aiutare la squadra”.

Infine: “Sono entusiasta di calpestare per la prima volta l’erba dello Stadium e di sentire il calore dei tifosi. Mi hanno già parlato del boato dei tifosi bianconeri, non vedo l’ora”.

