ALBERTO BASSO RICCI, I SOGNI DIVENTANO REALTÀ

Lo scorso weekend ha fatto il suo esordio in Serie A il giovane Alberto Basso Ricci, attaccante della Cremonese, leader della Primavera dei cremaschi. Si tratta di un classe 2004, 18 anni (19 a giugno). H adebuttato nel finale di gara con l’Udinese, un quarto d’ora circa, che Ballardini ha voluto regalargli sul 3-o per i friulani.

Si tratta di un debutto tra i pro meritato per il giovane Ricci, che si è ben messo in luce in stagione con la Primavera della Cremonese, con 23 presenze, 10 gol e un assist nel campionato di Primavera 2, che vede la Cremonese al sesto posto nel girone A con 45 punti conquistati.

Lo scorso anno, Basso Ricci aveva segnato 15 gol (in Under 19) ed è stato premiato come miglior giocatore del Trofeo Dossena. Convocato per la prima volta da Balalrdini durante la sfida con l’Atalanta, è stato confermato anche nelle partite successive; al termine dell’incontro con l’Udinese, l’allenatore Ballardini ha spiegato che il ragazzo “si allena bene e meritava il debutto”. Basso Ricci, che da bambino giocava a basket, è il primo di una lunga serie di giovanissimi calciatori cremaschi pronti a debuttare nella massima serie.

Nato a Cremona, Basso Ricci ha da sempre vestito la casacca grigiorossa. Nei minuti a disposizione contro l’Udinese in Serie A, Basso Ricci ha fatto vedere un buon passo, capacità di smarcamento non indifferenti e dinamicità. Il giovane attaccante è arrivato a Cremona cinque stagioni fa e il suo primo mister era stato Mattia Marchesetti, bandiera grigiorossa.ù

Ha un ampio margine di miglioramento, avendo solo 18 (quasi 19) anni. La Cremonese lo sta crescendo e lo sta lanciando poco alla volta. E’ sicuramente un volto sul quale il club lombardo può puntare, la prossima stagione. Se sarà Serie B per la Cremonese, non è da escludere un suo inserimento costante in prima squadra, ma anche un prestito potrebbe essere un’opzione da non scartare, per permettergli una crescita costante e come si dice in gerco, farsi le ossa.

Ha un profilo Instagram, i cui followers sono triplicati dopo il suo debutto in massima serie sabato scorso. Il giovane Alberto ha scritto: “I sogni diventano realtà”.

E il giovane Alberto può sognare in grande, per ora si gode il debutto in Serie A, poi, lavorando con impegno e dedizione, può provare a costruire la sua carriera, che a livello giovanile lo vede protagonista- Chissà se lo sarà anche con i grandi.

