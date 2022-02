Albertini: “Milan, questa è la partita decisiva per lo scudetto”

Anche sponda Milan parla un centrocampista storico. Demetrio Albertini ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco alcuni passaggi della sua intervista: “Un blocco vincente si costruisce nel tempo. Pioli allena un gruppo che ha compiuto un percorso di crescita ormai lungo. I giocatori hanno sposato il progetto della società e si vede. Leao è imprevedibile ed è sempre più consapevole delle proprie qualità. Gli manca un gol in una partita così. Segnare all’Inter lo consacrerebbe, i derby ti cambiano la carriera. Kessie è glaciale come pochi. Un ko dell’Inter nel match di sabato potrebbe costargli caro perché siamo in una fase cruciale della stagione. Il risultato di sabato segnerà la stagione è l’ultima chiamata per lo scudetto, se c’è una possibilità per riaprire il discorso è proprio questa. Il Milan in mezzo sa palleggiare da entrambe le parti. Kessie sa muoversi tra le linee e in pressione su Brozovic può alternarsi con Tonali, che sa fare tutto. Sandro è un altro giocatore rispetto all’anno scorso: si è scrollato di dosso la timidezza del giovane ed è diventato un calciatore di consistenza.”

FOTO: Twitter Albertini