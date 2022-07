Albertini risponde a Sacchi: “Mi spiace sentire critiche superficiali e antiche”

Il responsabile del settore tecnico della Figc, Demetrio Albertini, ha risposto alle critiche di Sacchi e di Zaccheroni, sulle modalità di accesso al corso allenatori di Coverciano: “Mi dispiace sentire critiche superficiali e antiche. Lo sport mi ha insegnato che la meritocrazia vince sempre. Da nessuna parte c’è scritto che un bravo giocatore diventerà un ottimo allenatore” – ha dichiarato ai microfoni dell’Ansa – “Qui parliamo dei criteri di ammissione che sono tutti migliorabili, ma sono anche discutibili. In fatto di apertura ai non calciatori, l’Italia con sei tecnici in Serie A è seconda in Europa solo alla Germania”.

Foto: demetrio albertini foto twitter personale