Albertini: “Quando ho visto l’arbitro espellere Tomori ho cambiato canale”

Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini è tornato sull’episodio della sfida Milan-Chelsea, ovvero l’espulsione di Tomori: “Non ero allo stadio, la stavo guardando alla tv. Quando ho visto l’arbitro fischiare quel rigore ed espellere Tomori ho cambiato canale. Il calcio è uno sport di contatto, che non ci fosse alcun fallo lo dimostra anche il fatto che Mount abbia concluso l’azione e tirato. Un errore inequivocabile dell’arbitro non può rovinare una partita in questo modo, è un peccato perché sono convinto che il Milan avrebbe anche potuto vincere. Detto questo, il destino è ancora nelle mani dei rossoneri”.

Foto: twitter Albertini