Albertini: “Oggi non siamo un sistema indirizzato alla valorizzazione dei nostri giovani”

Demetrio Albertini in una telefonata con dei giornalisti dell’Ansa ha analizzato il problema giovani in Italia. Ecco le sue parole: “Oggi non siamo un sistema indirizzato alla valorizzazione dei nostri giovani. Non è una persona che può risolvere il problema, bisogna farlo tutti insieme. Il dispiacere è che sono tanti anni che ho smesso e si parla sempre della stessa cosa”.

Foto: demetrio albertini twitter personale