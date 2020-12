Albertini: “Nel Milan c’è più serenità, all’Inter più pressione”

Demetrio Albertini, ex centrocampista del Milan, ha parlato della corsa scudetto che vede, al momento, un duello milanese in vetta, ma con Juve, Roma e Napoli subito dietro. L’ex rossonero ha ammesso che al momento vede meglio il Milan dell’Inter.

Queste le sue parole: “Bello giocarsi il campionato con la squadra della stessa città anche se non credo sia solo questo il duello scudetto, la Juve e la Roma sono subito dietro, così come il Napoli. Al momento però le due milanesi sono al comando e va bene così perchè Milano era stata per troppi anni lontana dalle posizioni di vertice. Tra la calma di Pioli e la pressione sanguigna di Conte dico che è meglio la serenità rossonera: la ritrovo sia di qui che di là ma ho l’impressione di vederne più tra i rossoneri. Il Milan è davanti perché lo merita ma in vetta c’è un’incertezza che durerà a lungo. L’Inter senza coppe europee da marzo in poi può fare la differenza. Vedremo se riusciranno le avversarie a tenere il passo che tutti attendono dall’Inter”.

Foto: Zimbio