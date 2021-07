Albertini, Matri, Abate e Pazzini diventano direttori sportivi

Il Centro tecnico di Coverciano ha ospitato oggi gli esami finali del corso per direttore sportivo organizzato dal settore tecnico Figc. Tra gli allievi del corso federale che oggi hanno sostenuto gli esami finali e discusso la propria tesi figura anche lo lo stesso presidente del settore tecnico, ci sono stati vari ex calciatori, tra questi Demetrio Albertini. E poi ancora Ignazio Abate, e gli ex calciatori Dario Dainelli, Paolo De Ceglie, Alessandro Matri, Emiliano Moretti e Giampaolo Pazzini.

Foto: Sito FIGC