Albertini: “I settori giovanili devono formare buoni calciatori. Così magari si evita di venderli per plusvalenze”

In un incontro con la stampa tenuto a Coverciano, il presidente del settore del settore giovanile e scolastico della FIGC Demetrio Albertini ha parlato di alcuni cambiamenti da apportare e della pratica delle baby-plusvalenze: “Ho cercato di lavorare su cose concrete, cose che il settore tecnico vuole fare in tempi rapidi. Vogliamo dare un supporto tecnico alle squadre: adesso, per la Federazione, il responsabile il settore giovanile delle squadre può farlo solo un ds o un allenatore. Il primo obiettivo è dare competenze specifiche al responsabile del settore tecnico giovanile, ritenuto fondamentale per calcio e calciatori. Il compito del settore giovanile è formare buoni calciatori, ma siamo una delle poche nazioni senza il responsabile del settore giovanile e vorremmo ovviare per ottemperare a una normativa UEFA. Sappiamo quanti giovani vengano venduti per fare plusvalenze. Magari, se li facciamo anche buoni, possono restare nel circolo“.

Foto: Zimbio