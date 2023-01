Albertini sulla Supercoppa:: “Milan, attenzione ad essere superficiale”

In vista della finale di Supercoppa che si giocherà questa sera tra Milan e Inter, l’ex rossonero Demetrio Albertini ne ha parlato a Sportmediaset: “No, sinceramente la cosa più importante è riuscire a non essere superficiali in alcuni momenti della partita. Il Milan contro la Roma dallo stadio mi è sembrato padrone della partita, i giallorossi sembrava non ci fossero e invece dopo il 2-0 con un po’ più di superficialità forse non ha gestito bene quello che poteva essere un ribaltamento inatteso. Io credo che tante volte credere troppo nella propria bravura, essere troppo pavoni in quel momento lì, porta a fare qualche errore in più”.

Foto: Twitter Albertini