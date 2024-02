UNA MEZZALA CON IL VIZIO DEL GOL: ALBERT GRONBAEK, LA PERLA DEL BODØ-GLIMT

Il Bodø è una piccola realtà che fino al 2017 veniva chiamata “Løft” – l’ascensore in italiano -, perché veniva ogni anno promosso e poi retrocedeva. Ora ha trovato la sua dimensione, vincendo l’ultimo campionato norvegese e conquistando una posizione di tutto rispetto nelle competizioni europee grazie all’estro dei suoi giovani talenti. Giovedì sera nella sfida valevole dell’Amsterdam Arena per i playoff di Conference League, le luci dei riflettori sono andate tutte su Albert Gronbaek, centrocampista danese classe 2001, autore di una doppietta che aveva illuso il Bodo contro l’Ajax (2-2 il risultato finale, con gli olandesi che hanno recuperato il doppio svantaggio con due reti in pieno recupero).

Mezz’ala, duttile, capace di segnare e dare qualità. Con la maglia dei norvegesi ha spesso spaziato fra i ruoli di mezzala, ala destra e ala sinistra. I numeri totalizzati nel corso del 2023 hanno attirato l’attenzione dei club di tutto il mondo. In 46 presenze complessive nello scorso anno solare, fra campionato, Conference League e Coppa di Norvegia, Gronbaek ha infatti collezionato la bellezza di 16 gol e 10 assist.

Classe 2001, è cresciuto nel settore giovanile dell’Aarhus, il 13 agosto 2022 è stato annunciato il suo trasferimento ai norvegesi del Bodø/Glimt, a cui si è legato con un contratto quinquennale, scegliendo di vestire la maglia numero 8. Il direttore sportivo dell’AGF – abbreviazione dell’Aarhus Gymnastikforening – , l’ex centrocampista della nazionale norvegese Stig Inge Bjørnebye, si pronunciò così nell’agosto del 2022, quando ufficializzò, di fatto, il passaggio di Gronbaek al Bodo Glimt. “Stiamo vendendo uno dei nostri migliori giocatori“.

Nell’edizione in corso di Conference League, ha dimostrato il suo talento realizzando già 6 gol e 2 assist in 13 apparizioni. Le prestazioni di Gronbaek non sono passate inosservate e il suo nome è già finito nei taccuini di molti club europei, dallo Turchia fino all’Inghilterra, passando anche per l’Italia. Intanto il Bodo si è tutelato facendogli firmare il rinnovo di contratto fino al 2028, ma del talento danese potremmo sentirne parlare ben presto in chiave mercato. Magari già dal prossimo giugno…

Foto: Instagram Gronbaek