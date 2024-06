Albania: un algoritmo per trovare i giocatori convocabili

L’Albania è il primo avversario degli Azzurri all’Europeo: infatti questa sera le due Nazionali ,appartenenti al Gruppo B, si sfideranno a Dortmund. Tuttavia è interessante scoprire come sono stati trovati i giocatori albanesi convocabili, ovvero con un algoritmo. Infatti grazie all’algoritmo la Nazionale può scovare i giocatori nati all’estero ma con origini albanesi: a Euro 2024 solo 8 giocatori sono nati in Albania. Attraverso esso è infatti possibile scovare tutti i giocatori che sono nati all’estero ma che sono convocabili dalla Nazionale grazie alla presenza di genitori o parenti nati in Albania. In tal senso è stato decisivo il lavoro di Alarico Rossi, capo del Dipartimento Analisi della Federazione Albanese. Infatti come riporta il Telegraph egli è stato in grado di mettere a punto questo database, il quale è in grado di tracciare tutti i giocatori albanesi nati all’estero ma con parenti albanesi.

Foto: twitter Albania