Albania-Kosovo: Muriqi in gol ma vince la squadra allenata da Reja

L’Albania di Edy Reja supera il Kosovo per 2-1 nell’amichevole odierna, Belak e Uzuni a segno portano il doppio vantaggio albanese, accorcia le distanze Muriqi a pochi minuti dal termine.

Tanti giocatori della nostra Serie A in campo, oltre a Muriqi, Ismaijli e Rhamani hanno giocato tutti e 90′, Berisha, Hysaj e Veseli soltanto 45′, sei minuti per Vojvoda.

Foto: Twitter Muriqi