ALAN MATTURRO, “GARRA” IN ORBITA INTER

L’Inter ha messo gli occhi sul giovanissimo difensore centale uruguayano, Alan Matturro. Classe 2004, centrale del Defensor, è maggiorenne da pochi giorni, avendo compito gli anni lo scorso 11 ottobre. E’ considerato un predestinato. Già protagonista con le nazionali U15 e U17 dell’Uruguay, di recente ha annullato Luis Suarez in una sfida con il Nacional Montevideo.

Numeri di altissimo livello per il giovanissimo centrale, che presto avrà la corte di mezza Europa, e per questo l’Inter proverà a velocizzare i tempi.

Matturro ha uno spirito da lottatore, piedi raffinati, fisico da corazziere e, se non bastasse, anche una discreta abilità nell’impostare la manovra. E’ un difensore centrale moderno, tipico esempio di “Garra Charrua” uruguagia. Magari pecca un po’ in velocità, dato il fisico prosperoso, ma su questo potrà lavorare in futuro.

Soprannominato “Matu”, il difensore è punto fermo del Defensor Sporting da quasi un anno nonostante abbia tagliato, come detto, il traguardo dei 18 anni neanche un mese fa.

Vanta già tantissime presenze nelle Nazionali giovanili e addirittura una convocazione della “Celeste maggiore”, senza però aver mai esordito.

Il suo valore si aggira al momento sui 500 mila euro, ma sembra destinato a crescere, se il ragazzo continuerà a giocare a questi livelli. Ha inoltre il passaporto italiano, avendo suoi avi, legami con il Bel Paese.

Piede sinistro educato, al quale abbina tanta forza fisica e precisione. Non disdegna le sortite offensive sui calci piazzati: conta anche 1 gol nella Primera Divisione e 1 nella Coppa Nazionale.

Per l’Inter potrebbe quindi trattarsi di un investimento di altissimo livello, per il futuro. I nerazzurri proveranno a velocizzare l’affare per provare a bruciare le concorrenza di altri club europei che si stanno interessando al giocatore.

Foto: Twitter Defensor Sporting