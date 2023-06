Fabbri, il sindaco di Ferrara, ai tifosi della Spal: “Come voi attendo risposte da Tacopina”

Il sindaco di Ferrara Alan Fabbri ha risposto all’appello lanciato dai tifosi della Spal in merito al futuro societario. Attraverso un post sulla propria Facebook chiede al presidente Joe Tacopina di fare chiarezza sulle sue intenzioni future: “Carissimi tifosi della Curva Ovest Ferrara ho letto il vostro appello e per questo ho deciso di rispondervi con un post. Credetemi, oltre ad essere il primo cittadino, sono anche un grande tifoso della Spal e vivo questi giorni come tutti voi. Al momento non ho molte altre informazioni, se non alcune battute per le vie brevi su un costante impegno del presidente Tacopina per dar continuità al progetto sia dal lato sportivo che lato business. Voglio immaginare che il titolo di Campione d’Italia, acquisito dall’Under 18, sia un risultato che porti ulteriore motivazione ad investire in un gruppo che ha dimostrato coesione, grande esperienza e che ha sempre fatto delle giovanili un punto di forza. Attendo anche io risposte come voi da Tacopina”.

Tratta da Pagina Facebook Allan Fabbri