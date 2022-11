Alaba: “Addio al Bayern? Una delle decisioni più difficili della mia vita”

In un’intervista rilasciata per GQ, David Alaba ha parlato di come sta trascorrendo la sua esperienza al Real Madrid, dopo aver detto addio al Bayern Monaco. Sui motivi per cui ha lasciato il Bayern, Alaba risponde chiaramente: “E’ stata una delle decisioni più complesse della mia vita, ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso che era la cosa più giusta per noi”. Alaba si è espresso anche su Ancelotti, allenatore che conosciuto Germania per poi ritrovarlo a Madrid: “Sono fortunato ad averlo incontrato due volte nella mia carriera. E’ un grande allenatore ed una grande persona”. Sul rapporto con i compagni: “Modric è diventato una sorta di fratello maggiore per me. Benzema e Hazard sono due persone fantastiche. Vado molto d’accordo anche con Rudiger e Kroos, anche perchè li conosco da molto tempo”.

Foto: Twitter Alaba