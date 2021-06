Alaba: “L’Italia? Abbiamo visto tutti l’Europeo che sta facendo. Nessuno ci vieta di sognare”

Il capitano della Nazionale austriaca, David Alaba, parlando ad ARD, si è espresso in merito alla sfida di sabato contro l’Italia.

Queste le sue parole: “Mi sento molto in forma in questo momento e sono felice del cammino della squadra austriaca. Il superamento del turno era il nostro obiettivo e siamo felici di averlo raggiunto. Ora ci prendiamo quello che viene. L’Italia? Avete visto che fase a gironi ha disputato? Tuttavia, noi siamo qui per sognare, penso che tutto possa accadere in uno sport come il calcio. Ce la giocheremo al massimo. Nella storia degli Europei ci sono state tante sorprese, la Grecia nel 2004, la Danimarca nel 1992. Chissà che non si ripeta”.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020