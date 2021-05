Alaba: “Lascio il Bayern tra le lacrime. Ripartirò con grande entusiasmo”

David Alaba ha parlato alla rivista ufficiale del Bayern Monaco salutando il club e a tutti i tifosi. “È sempre difficile quando si arriva alla fine di un percorso, non è un segreto che mi sia sempre sentito a mio agio qui. Lascio il Bayern tra le lacrime, ma allo stesso tempo non vedo l’ora di vedere come proseguirà la mia carriera. Non è stata una decisione contro il club. Ho deciso da solo che voglio fare una nuova esperienza. Per crescere bisogna lasciare la propria ‘comfort zone’, anche se al Bayern le aspettative sportive sono sempre state molto alte. Tutti, dai dirigenti ai compagni di squadra, pretendono tanto. La partenza verso l’ignoto mi aiuterà a maturare ulteriormente”. L’austriaco, in scadenza di contratto, non ha rinnovato e da giugno sarà libero di accordarsi con qualunque club.

FOTO: Twitter Bayern Monaco