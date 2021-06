Alaba, il pericolo numero uno per l’Italia

David Alaba sarà il giocatore più attenzionato dall’Italia di Roberto Mancini. Il giocatore passato in estate al Real Madrid è uno dei top nel suo ruolo anche se col tempo Alaba si è evoluto passando da terzino puro di sinistra a difensore centrale e anche centrocampista. Nell’Austria Fole lo ha messo esterno nel centrocampo, salvo correggersi a partita in corso abbassandolo in difesa, posizione più consona a lui dove ha regalato anche un assist. Non solo sulla fascia, dove Di Lorenzo e Berardi dovranno stare attenti all’ex Bayern, ma anche i calci di punizioni. Il sinistro di Alaba è fuori dal comune e può creare un pericolo da un calcio d’angolo o da una punizione oltre che da un cross. Il capitano dell’Austria rappresenta senz’altro il pericolo numero uno per l’Italia di Mancini.

Foto: Twitter Euro 2020