Alaba: “Futuro? Ora penso solo al Bayern, ma l’anno prossimo…”

David Alaba ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco. Il duttile laterale mancino classe 1992 ha ricevuto diverse proposte nelle ultime sessioni di mercato, ma per ora non si è concretizzata nessuna pista. Intanto, lo stesso Alaba ha parlato di futuro alla stampa tedesca: “Al momento penso solo al Bayern, ma il prossimo anno non so cosa succederà. Mi piacciono le sfide, non so se saranno ancora con il Bayern o con un altro club”.

Foto: hallomuenchen