Al via l’era Pirlo: domani alle ore 15 conferenza stampa

Domani alle ore 15 ci sarà la prima conferenza stampa di Andrea Pirlo come nuovo allenatore della Juventus. Il “Maestro” parlerà ai microfoni dell’Allianz Stadium. Pirlo era stato presentato alla stampa dal presidente Agnelli per la sua nomina a tecnico dell’Under 23 ma in pochi giorni tutto è cambiato e domani sarà la prima conferenza alla guida della prima squadra.

Foto: Twitter Juventus