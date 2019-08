Al via la Liga: le formazioni ufficiali di Athletic Bilbao-Barcellona

Alle 21 di questa sera riparte la Liga spagnola, e lo fa con il botto. La prima gara sarà infatti al San Mamés tra i padroni di casa dell’Athletic Bilbao e i campioni in carica del Barcellona. Tra le fila degli ospiti non ci sarà Lionel Messi, fermato da un infortunio, mentre faranno il loro esordio in una gara ufficiale con i blaugrana sia Antoine Griezmann sia Frenkie De Jong. Queste le scelte dei due allenatori:

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Capa, Yeray, Nuñez, Yuri; Unai Lopez, Dani Garcia; De Marcos, Raul Garcia, Muniain; Iñaki Williams. Allenatore: Garitano

Barcellona (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Sergi Roberto, De Jong, Aleñá; Griezmann, Suarez, Dembelé. Allenatore: Valverde

Foto: twitter ufficiale Barcellona