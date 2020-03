Al via la domenica di A, Parma-Spal: le formazioni ufficiali

Al via il programma di gare del pomeriggio in Serie A con il lunch match tra Parma e Spal per il recupero della 26^ giornata del campionato di Serie A. Derby emiliano al Tardini con la Spal a caccia del colpaccio per tornare ad alimentare speranze di rincorsa alla salvezza. Per il centrocampo di D’Aversa, squalificato, non c’è l’infortunato Hernani con Grassi, che fa reparto con Kurtic e Brugman. Davanti, riecco Kulusevski, insieme a Cornelius e Gervinho. Per Di Biagio probabile che la squadra si ridisegni con il 4-3-3. Ai lati del tridente ci sono Fares e Valoti a supporto di Petagna.

Ecco le formazioni di Parma-Spal:

PARMA (4-3-3): Colombi; Darmian, Bruno Alves, Iacoponi, Gagliolo; Grassi, Brugman, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

Allenatore: Andrea Tarozzi (D’Aversa squalificato)

SPAL (4-3-3): Berisha; Cionek, Bonifazi, Vicari, Reca; Missiroli, Valdifiori, Murgia;Valoti, Petagna, Fares.

Allenatore: Luigi Di Biagio

Foto: Wikipedia