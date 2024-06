Al via la Copa America 2024: gironi e calendario

Avrà inizio stanotte la 48esima edizione della Copa America. Nella competizione partecipano le squadre appartenenti alla CONMEBOL, a cui però quest’anno sono state aggiunte Costa Rica, Panama, Messico, Canada oltre agli Stati Uniti padroni di casa, andando cosi a delineare un quadro di 16 squadre suddivise in quattro gironi. Di queste passeranno alla fase successiva solamente le prime due dei rispettivi gironi. Nella serata statunitense del 20 Giugno, in Italia nella notte tra il 20 e il 21, partirà la competizione e inizierà quindi la caccia all’Argentina detentrice del titolo. Per Messi e compagni è l’occasione per ripetersi e superare nell’Albo d’Oro l’Uruguay, dal momento che attualmente si trovano entrambe a 15 trionfi, più staccato il Brasile con 9. La prima partita vedrà l’Argentina protagonista: stanotte alle 2 italiane contro il Canada. Andiamo adesso a vedere i gironi e il calendario:

Girone A (Argentina, Canada, Perù e Cile)

21 giugno ore 2:00: Argentina-Canada

22 giugno ore 2:00: Perù-Cile

26 giugno ore 0:00: Perù-Canada

26 giugno ore 3:00: Cile-Argentina

30 giugno ore 2:00: Argentina-Perù

30 giugno ore 2:00: Canada-Cile

Girone B (Ecuador, Giamaica, Messico e Venezuela)

23 giugno ore 0:00: Ecuador-Venezuela

23 giugno ore 3:00: Messico-Giamaica

27 giugno ore 0:00: Ecuador-Giamaica

27 giugno ore 3:00: Venezuela-Messico

1° luglio ore 2:00: Giamaica-Venezuela

1° luglio ore 2:00: Messico-Ecuador

Girone C (Bolivia, Panama, Uruguay, USA)

24 giugno ore 0:00: USA-Bolivia

24 giugno ore 3:00: Uruguay-Panama

28 giugno ore 0:00: Panama-USA

28 giugno ore 3:00: Uruguay-Bolivia

2 luglio ore 3:00: Bolivia-Panama

2 luglio ore 3:00: USA-Uruguay

Girone D (Brasile, Colombia, Costa Rica, Paraguay)

25 giugno ore 0:00: Colombia-Paraguay

25 giugno ore 3:00: Brasile-Costa Rica

29 giugno ore 0:00: Colombia-Costa Rica

29 giugno ore 3:00: Paraguay-Brasile

3 luglio ore 3:00: Costa Rica- Paraguay

3 luglio ore 3:00: Brasile-Colombia

Foto: instagram Copa America