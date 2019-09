Al via la Champions: non solo Inter-Slavia e Napoli-Liverpool, ecco il programma completo

Parte la competizioni più bella, con al via le squadre più forti d’Europa e per questo la più difficile da conquistare. Oggi inizia la fase a gironi della Champions League formato 2019-2020: stasera in campo anche Inter e Napoli, mentre domani toccherà alle altre italiane Juve e Atalanta. Di seguito il programma completo di questa prima giornata:

Martedì 17 settembre

Inter-Slavia (18.55)

Lione-Zenit

Chelsea-Valencia (21.00)

Salisburgo-Genk

Napoli-Liverpool

Ajax-Lilla

Benfica-Lipsia

Borussia-Barcellona

Mercoledì 18 settembre

Brugge-Galatasaray (18.55)

Olympoiacos-Tottenham

Leverkusen-Lokomitv (21.00)

Psg-Real Madrid

Bayern-Stella Rossa

Atletico-Juventus

Shakhtar-Manchester City

Dinamo Zagabria-Atalanta

Foto: Twitter ufficiale Champions League