Al via il sesto Europeo di Ronaldo: da Figo e Rui Costa a Bernardo Silva e Leao

Inizierà stasera alle 21 l’Europeo del Portogallo e di Cristiano Ronaldo, arrivato alla sesta partecipazione. La sua Nazionale è attesa dalla partita contro la Repubblica Ceca, valida per il Gruppo F. Sono ormai passati 20 anni dall’esordio di CR7 agli Europei: era infatti il 12 giugno del 2004 quando col 17 sulle spalle (dal momento che il 7 apparteneva a Luis Figo) subentrò nel secondo tempo al posto di Simao, riuscendo a siglare al 93′ il gol per il Portogallo che però non è servito ad evitare la sconfitta contro la Grecia, che vinse sorprendentemente 1-2 grazie ai gol di Karagkounis e Basinas. Importante sottolineare che saranno proprio gli ellenici a vincere l’Europeo quell’anno, sconfiggendo in finale proprio il Portogallo. La Nazionale in quel tempo poteva contare sull’immensa qualità di due leggende come Luis Figo e Rui Costa, che abbiamo avuto la fortuna di ammirare anche nel nostro campionato. Di contorno a queste due stelle vi erano Simao, Maniche e Pauleta. La Nazionale di oggi oltre a CR7 può affidarsi all’estro di Bernardo Silva e Rafael Leao oltre che su Bruno Fernandes e Vitinha. La crescita degli ultimi anni della Nazionale portoghese è evidente, come attesta la vittoria dell’Europeo e della Nations League, anche per questo è considerata come una delle candidate alla vittoria finale. Ronaldo vorrà implementare i propri record ( quello di presenze e di gol appartengono infatti al fuoriclasse ex Real Madrid) e scrivere un’altra pagina di storia.

Foto: twitter Uefa Euro 2020