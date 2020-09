Al Torino non basta Millico: passa la Pro Vercelli 2-1

Sconfitta per il Torino di Marco Giampaolo, alla terza amichevole estiva. Dopo la vittoria sul Novara e il pari con la Pro Patria, è arrivata pochi minuti fa la sconfitta contro la Pro Vercelli per 2-1. Non basta la rete di Millico al 40′ del primo tempo: la Pro Vercelli prima pareggia i conti al 20′ della ripresa con Rosso su rigore, poi la ribalta quattro minuti dopo con un calcio piazzato di Schiavon.

Foto: Twitter Torino