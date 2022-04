Al Torino basta un rigore di Belotti. Salernitana in caduta libera

Basta un gol di Belotti per avere la meglio della Salernitana. Proprio il gallo, l’uomo più atteso e pungolato alla vigilia da Juric, ha trasformato nel primo tempo il rigore decisivo che vale tre punti per il Toro. I campani hanno giocato una buona gara, ma ancora una volta non muovono la classifica. Ora la salvezza è un’impresa quasi impossibile.

La partita era anche iniziata bene per gli uomini di Nicola, con Verdi che all’8′ centra il palo con deviazione di Berisha. Al 15′ il vantaggio del Torino: Fazio atterra in area Belotti, che sigla dagli undici metri al secondo tentativo. La prima conclusione, infatti, viene parata da Sepe, ma Piccinini fa ripetere perché il portiere granata non ha entrambi i piedi sulla linea. La gara è divertente, con Radonavocic e Belotti ancora vicini al gol.

Nella ripresa al 55′ il Var annulla il raddoppio a Singo, che è in fuorigioco dopo un colpo di testa di Bremer. Al 65′ Ederson va vicinissimo al pareggio, ma il suo tiro è intercettato da Berisha. Non succede più nulla. All’86’ Fazio viene espulso per doppio giallo, mentre al 92′ Belotti colpisce il palo.

FOTO: Twitter Torino