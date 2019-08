Al Thani: “Se la Lazio vuole il transfer per Jony ci dovrà dare 12 milioni”

Il presidente del Malaga Al Thani, ha rilasciato un’intervista a Marca. Il numero uno del club spagnolo ha criticato la Lazio per l’operazione Jony. Queste le sue parole: “Ci sono club che vogliono approfittare della nostra situazione. Non lo permetterò. Il caso Jony è nelle mani dei nostri avvocati. Se vogliono il giocatore ci devono dare 12 milioni., altrimenti non gli daremo il transfer”. La Federazione internazionale non si pronuncerà, probabilmente, prima di dieci giorni e quindi il calciatore potrebbe saltare la prima giornata.

Foto: Twitter Lazio