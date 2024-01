Al Shabab, interesse per De Gea

Rimasto ancora senza contratto in seguito all’esperienza con il Manchester United, David de Gea potrebbe volare in Arabia Saudita per la prossima avventura della sua carriera. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, lo spagnolo è finito nel mirino dell’Al-Shabab. L’ingaggio particolarmente oneroso dello spagnolo aveva frenato il suo trasferimento la scorsa estate e ora potrebbe trovare casa in Arabia.

Foto: Instagram De Gea