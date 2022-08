Al Sassuolo basta la perla di Berardi per stendere il Lecce: termina 1-0 al Mapei

Al Sassuolo basta l’ennesima perla di Domenico Berardi per vincere contro il Lecce. Gli uomini di Baroni hanno riprovato a riprendere la partita, fornendo un’ottima prestazione anche al Mapei, ma i giallorossi pagano la mancanza di lucidità negli ultimi metri. Una partita che poteva essere sbloccata solo da una giocata di un singolo, e così è stato: Dionisi ringrazia il proprio uomo simbolo per l’ennesima perla che vale i primi tre punti in campionato per i neroverdi.

Foto: Sassuolo Instagram