Al Real piove sul bagnato: anche Courtois assente nel Clasico. Il comunicato

Piove sul bagnato in casa Real: dopo Rodrygo, alza bandiera bianca anche Courtois. Secondo quanto riportato dal Real Madrid, Thibaut Courtois ha subito un infortunio all’adduttore della gamba sinistra, non sarà quindi disponibile contro il Barcellona e resterà fuori per due-tre settimane. Probabilmente a rischio anche le gare contro Valencia e Milan.

Il comunicato: “Dopo gli accertamenti effettuati al nostro giocatore Thibaut Courtois dai Servizi Medici del Real Madrid, gli è stato diagnosticato un infortunio all’adduttore della gamba sinistra”.

Foto: Instagram Courtois