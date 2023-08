Al Nassr, trattativa in stato avanzato per Lenglet

L’Al Nassr non ha intenzione di fermarsi e, dopo aver rinforzato il proprio attacco con Mané ed il proprio centrocampo con Brozovic, vuole puntellare la propria difesa. Stando quanto riportato da The Athletic, infatti, il club saudita ha messo nel mirino il difensore del Barcellona, Clement Lenglet. La trattativa tra il calciatore francese classe 1995 e la società saudita sarebbe in stato già molto avanzato.

