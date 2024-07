Al Nassr, Bento ai dettagli: visite mediche in Portogallo

Bento si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Stando quanto riportato da Gianluigi Longari per Sportitalia, solo i dettagli separano il portiere del club saudita. Il portiere brasiliano sta per raggiungere il camp del club in Portogallo per svolgere le visite mediche e concludere l’operazione.

Foto: Instagram Bento