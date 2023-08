Al-Nassr, Al Ghamdi: “Nei prossimi giorni arriverà un altro calciatore”

Autore di un mercato estivo importante con in particolare l’arrivo di Sadio Mané o il recente arrivo di Otavio dal Porto, l’Al Nassr ha tutta l’intenzione di continuare a fare acquisti per costruire una forza lavoro solida. Secondo O’Globo, il club saudita attraverso il suo direttore generale, Ahmed Al Ghamdi, ha annunciato che una nuova recluta si unirà alle sue fila nei prossimi giorni. “Ci sarà un altro acquisto nei prossimi giorni e l’Al Nassr lotterà per vincere tutte le competizioni a cui parteciperà”, ha detto il leader saudita a margine della qualificazione alla fase a gironi della Champions League asiatica.

Foto: Twitter Al Nassr