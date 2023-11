Al Monza il Collare d’Oro al Merito Sportivo. Galliani: “Il primo pensiero va a Berlusconi”

Il Monza riceverà il Collare d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2023, ovvero la massima onorificienza sportiva del CONI. Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale del club brianzolo: “Ad AC Monza verrà riconosciuta la massima onorificenza sportiva istituita dal CONI, il Collare d’Oro al Merito Sportivo, per l’anno 2023.

Ad annunciarlo, al termine della Giunta del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il presidente Giovanni Malagò: “Sono felice di comunicare che il CONI conferisce il Collare d’Oro al Merito Sportivo per l’anno 2023 all’Associazione Calcio Monza, per l’attività svolta e le benemerenze acquisite in oltre un secolo di vita. I più vivi complimenti del CONI e miei per il meritato riconoscimento che premia l’impegno e la dedizione allo sviluppo dello Sport espressi dall’Associazione Calcio Monza”.

l conferimento del Collare d’Oro, che riconosce i più alti successi conseguiti dagli atleti, i meriti sportivi di Società centenarie e di quei dirigenti sportivi che hanno dedicato la loro vita al servizio dello sport, avverrà il 22 dicembre prossimo venturo a Roma, nella Sala Monumentale del Foro Italico, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni e in diretta su Rai2 dalle 11.00 alle 12.55.

“È con sentimento di profonda gratitudine, sincera commozione e gioia che desidero ringraziare per il conferimento del Collare d’Oro al Merito Sportivo”, ha dichiarato Adriano Galliani.

“AC Monza – ha sottolineato l’Amministratore Delegato biancorosso – è stata acquisita da Fininvest S.p.A. nel settembre del 2018. In quella stagione (2018/2019), AC Monza partecipava alla Serie C. Ricevere il Collare d’Oro per l’anno 2023 è un sogno che allora era inimmaginabile. Il mio primo pensiero va al Presidente Silvio Berlusconi, senza di lui nulla di tutto ciò sarebbe mai stato possibile”.

Foto: Twitter Monza