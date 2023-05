Al Milan serve una svolta: troppi punti persi con le piccole

Il Milan dopo il pareggio di ieri sera continua a mantenere un trend assolutamente negativo. Infatti la squadra di Stefano Pioli in questa stagione continua a fare fatica contro le “piccole”, un dato sicuramente poco rassicurante, specialmente in questo momento del campionato, dove per raggiungere la zona Champions League è obbligatorio correre. I rossoneri in questo 2023 sono riusciti a non andare oltre il pareggio con Empoli, Lecce, Salernitana e Cremonese (con cui ha pareggiato anche all’andata). Mentre con il Sassuolo e l’Udinese in quattro partite ha raccolto solamente 4 punti, frutto di una vittoria alla prima di campionato contro la squadra di Sottil, mentre con i neroverdi un pareggio datato 30 agosto. Al ritorno sono invece arrivate due pesanti sconfitte per 3-1 e 2-5.

Foto: Instagram Milan