Al Milan basta Reijnders per tornare a sorridere: 1-0 al Monza

Il Milan torna subito a sorridere: 1-0 al Monza. Gol annullato al Monza dopo sette minuti di gioco. La rete del vantaggio biancorosso, segnata da Dany Mota su sponda di Milan Djuric, viene revocata per un fallo commesso da Bondo ai danni di Theo Hernandez. I brianzoli continuano a spingere e al 15′ è Maldini a sfiorare la rete del vantaggio. Al 27′ è un grande intervento di Maignan a salvare il Milan: cross di Kyriakopoulos, Pedro Pereira si inserisce e impatta il pallone di testa a botta sicura, ma il portiere francese compie un grande intervento. Tre minuti dopo è ancora il Monza a farsi vedere in avanti con una grande giocata di Daniel Maldini che in area mette a sedere Thiaw, spiazza Maignan e centra il palo. L’arbitro però ferma tutto per il precedente fuorigioco di Djuric. A sbloccare la gara, però, è il Milan. I rossoneri colpiscono in contropiede e a due minuti dall’intervallo del match: Chukwueze apre a destra per Pulisic, cross per Morata che di testa trova il salvataggio di Izzo, ma la carambola favorisce Reijnders che batte Turati. Nel secondo tempo i ritmi non sono tanto alti quanto nel primo, ma il Monza prova subito a riportarsi in parità ma senza riuscire a impensierire la retroguardia rossonera. E allora è il Milan ad andare più vicino al gol, Poco dopo l’ora di gioco entra Leao che nel giro di due minuti pure va vicino al gol e anche nel finale per due volte calcia, una in braccio a Turati e l’altra sopra la traversa. Termina così 0-1 all’U-Power Stadium, il Milan torna a vincere dopo la sconfitta per 2-0 contro il Napoli.

Foto. Instagram Milan