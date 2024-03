Al Milan basta Pulisic per battere l’Empoli: 1-0. Rossoneri momentaneamente al secondo posto

Il Milan vince 1-0 contro l’Empoli, decide Pulisic. La prima occasione arriva dopo appena 4′ ed è a tinte rossonere: Loftus-Cheek serve Pulisic nel cuore dell’area, il nazionale Usa si gira velocemente e scarica un destro potente ma Caprile mura. Il Milan prova a prendere in mano la partita, ma la squadra di Nicola è attenta e soffoca la manovra rossonera. Fino al 40′ quando Okafor fugge a sinistra e scarica basso in mezzo per Pulisic che gira di sinistro verso la porta, trovando la deviazione decisiva di Luperot. Gol convalidato dopo check del Var per possibile fuorigioco di Okafor. La prima occasione della ripresa arriva al 66′ con il contropiede rossonero con Okafor che serve Chukwueze in ottima posizione ma il nigeriano perde il tempo per portarsi la palla sul sinistro e viene recuperato. Al 78′, invece, a sprecare sono gli Azzurri di Nicola: Thiaw perde una palla sanguinosa al limite dell’area, cross basso di Bereszynski e Kalulu salva sull’arrivo di Destro. All’83’ arriva anche il palo colpito da Destro che fa tremare San Siro, ma il centravanti azzurro era partito in posizione di offside. All’86’ la difesa rossonera dimentica Destro in area di rigore sugli sviluppi di calcio d’angolo, ma il tentativo di testa del centravanti dell’Empoli è debole e di facile lettura per Maignan. L’ulimo lampo della partita è di Chukwueze che si libera al limite dell’area e lascia andare un bel tiro verso la porta, ma Caprile devia in angolo. Termina così 1-0 a San Siro, il Milan vince e si prende – momentaneamente – il secondo posto, sorpassando la Juventus (impegnata alle 18.00 contro l’Atalanta). Per l’Empoli, invece, arriva la seconda sconfitta consecutiva e rimane a +1 sulla zona retrocessione.

Foto: Instagram Pulisic